2022年2月10日 下午11:57
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组图：伊朗总统莱希会见驻伊朗使节 各国使节向伊斯兰革命胜利43周年表示祝贺

伊通社（IRNA）德黑兰02月10电 伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）09日在德黑兰国际元首会议中心会见驻伊各国的使节，并出在为庆祝伊朗伊斯兰革命胜利纪念日举行的活动发表讲话。伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）等官员出席该活动。

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