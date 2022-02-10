图：伊朗流行乐男歌手演唱会在德黑兰举办

2022年2月11日 上午12:17
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伊通社（IRNA）德黑兰02月10电 最近伊朗第36届曙光（Fajr）国际音乐节在伊朗首都德黑兰举行；在此框架伊朗流行乐组——Macan Band 演唱会在德黑兰举办。
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