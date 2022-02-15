2022年2月15日 下午3:54
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图：夜里的伊斯法罕三十三孔桥令人赏心悦目

伊通社（IRNA）伊斯法汗02月15电 伊朗伊斯法罕三十三孔桥，或许是伊朗最著名的桥梁之一，也是个人觉得最美的一座桥,被众多人评为是萨法维桥梁设计最著名的代表之一。

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