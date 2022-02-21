图说伊朗总统卡塔尔之行第一天

伊通社（IRNA）多哈02月21电 21日伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）抵达卡塔尔首都多哈，对卡塔尔展开为期两天的正式访问。在此次访问中，莱希将与卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆就双边关系以及共同关心的地区和国际问题进行商讨，双方还将签署多项合作协议和谅解备忘录。此外，阿亚图拉·莱希还将出席在多哈举行的天然气出口国论坛第六次峰会。