图说伊朗总统卡塔尔之行第一天

2022年2月22日 上午1:09
News Code: 84658504
伊通社（IRNA）多哈02月21电 21日伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）抵达卡塔尔首都多哈，对卡塔尔展开为期两天的正式访问。在此次访问中，莱希将与卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆就双边关系以及共同关心的地区和国际问题进行商讨，双方还将签署多项合作协议和谅解备忘录。此外，阿亚图拉·莱希还将出席在多哈举行的天然气出口国论坛第六次峰会。
相关新闻
-
伊朗总统莱希访问卡塔尔 德黑兰向波斯湾区域释放友好信号
伊通社（IRNA）德黑兰02月21电 最近伊朗总统阿亚图拉·莱希访问卡塔尔，许多外国媒体关注这次访问并表示，伊朗总统访问卡塔尔意味着德黑兰向波斯湾区域释放友好信号。
-
伊朗总统与卡塔尔埃米尔举行会见 两国签署多项合作协议
伊通社（IRNA）德黑兰02月21电 伊朗总统阿亚图拉·莱希在多哈与卡塔尔埃米尔举行会见，双方就强化双边关系、扩大在多领域的互利合作以及伊朗核问题等地区和国际事务进行了讨论。
-
伊朗总统将率领商贸代表团访问卡塔尔
伊通社（IRNA）德黑兰02月18电 伊朗总统阿亚图拉·莱希将于本月21日率领商贸代表团访问卡塔尔。
Your Comment