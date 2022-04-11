伊朗原子能组织举办核工业创新成就展（组图）

伊通社（IRNA）德黑兰04月10电 在伊朗伊斯兰共和国国家核技术日之际伊朗原子能组织举办核工业创新成就展。最近伊朗原子能组织对外公布9项本国最新的核技术，其中5项与医学医疗相关，4项与激光、成像等工业技术领域相关。
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