伊朗原子能组织举办核工业创新成就展（组图）

伊通社（IRNA）德黑兰04月10电 声明指出，在维也纳会谈过程中，美国实施了对伊朗个人、机构的新制裁，这表明在谈判过程中美方具有破坏性意图。因此，在谈判中有必要明确禁止美国实施新的制裁，并需要美方保…