组图：伊朗多地举行建军节阅兵式 展示多种武器装备

伊通社（IRNA）德黑兰04月17电 4月18日是伊朗建军节。当天，伊朗军队在全国多地举行阅兵仪式进行庆祝。在首都德黑兰，隶属于伊朗军队海、陆、空部队的各类装甲车辆、火炮、电子战设备、导弹、无人机、雷达、武装直升机等伊朗国产武器装备亮相阅兵仪式。伊朗总统莱希在仪式上发表讲话强调，伊朗将监视以色列的所有动向，如果有任何侵犯伊朗利益的举动，都会遭到伊朗武装力量的打击。
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