图说伊朗全国举行盖德尔夜活动

2022年4月23日 下午2:58
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伊通社（IRNA）德黑兰04月23电 在斋月文化中认为最尊贵夜晚是盖德尔夜，来自《古兰》第97章：那高贵的夜间胜过一千个月。 在这个夜晚，除了纪念经典《古兰》降示，同时还是平安夜认为会得到造物主安拉的祝福和怜悯，罪被赦免，祈求被接受等。所有信徒们都非常重视尊贵的夜晚。
伊朗国家通讯社（IRNA）：盖德尔夜是斋月里具体哪个夜晚是不确定，一般学者认为在斋月后十天奇数日寻尊贵夜晚，例如在19、21、23、27、29等日来寻盖德尔。伊朗会在19、21、23等日来寻盖德尔。盖德尔是 Ghadr音译，中文意思是高贵、珍贵。伊朗盖德尔之夜从斋月第19天晚上开始，这天晚上也是纪念伊玛目阿里。
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