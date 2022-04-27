伊朗外长在德黑兰会见来访的伊拉克国民议会议长哈布希 （图）

2022年4月27日 下午7:04
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伊通社（IRNA）德黑兰04月27电 伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）27日在德黑兰接见来访的伊拉克国民议会议长穆罕默德·哈布希。会晤间双方就两国关系以及双方关心的问题交换了意见。
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