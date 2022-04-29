组图：伊朗高级官员参与国际圣城日游行活动

伊通社（IRNA）德黑兰04月29电 4月29日，伊朗全国各地举行国际圣城日（世界古都斯日）游行活动，声援巴勒斯坦人民。伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）、议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）、司法总监格拉姆-侯赛因·穆塞尼-艾杰耶(Gholam-Hossein Mohseni-Ejei)等国家高级官员参与了当天游行活动，并批评了国际社会在解决巴勒斯坦问题的“沉默”。在首都德黑兰，国际圣城日游行活动于当天上午10点半开始，成千上万的伊朗民众在首都市中心的独立大街上高呼反对美国和以色列的口号。
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组图：伊朗首都德黑兰举行国际圣城日游行活动
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图说伊朗全国各地举行国际圣城日游行活动 （上）
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国际圣城日游行活动——伊朗亮出新型战略远程导弹 （图）
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