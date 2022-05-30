2022年5月30日 下午10:39
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组图：伊朗最高领袖会见塔吉克斯坦总统

伊通社（IRNA）德黑兰05月30电 伊朗国家通讯社（IRNA）：塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙29日抵达伊朗首都德黑兰，30日与伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）会晤。 伊朗总统阿亚图拉·莱希也出席会晤。

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