2022年4月2日 下午1:55
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组图：伊朗全国各地欢度波斯新年自然日

伊通社（IRNA）德黑兰04月02电 今年4月2日是波斯新年第13天，这天叫自然日或踏青节，按照传统全家人到郊野餐和游玩等。这天过完，宣布今年的波斯新年结束。波斯新年分为四个过程：年前-跳火-除夕-踏青。下面照片是伊朗全国各地的人们度过愉快的波斯新年自然日：

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