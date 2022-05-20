“疫后首试”，大众迎来全系家族大聚会 （组图）

伊通社（IRNA）霍拉马巴德05月21电 5月21日，伊朗汽车爱好者举办了新冠疫情以来的首次大众汽车大家族聚会活动。活动中大众汽车不同时代的车辆直接亮出了品牌全系车型，以“家族大聚会”的形式开启了这次“疫后首试”。