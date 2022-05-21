图说伊朗总统参观德黑国际书展

2022年5月21日 下午9:30
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伊通社（IRNA）德黑兰05月21电 在第33届伊朗德黑兰书展线下展举办的最后一天伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）对本届展览进行参观并同伊朗各家出版社负责人交换意见。
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