图说伊朗总统参观德黑国际书展

伊通社（IRNA）德黑兰05月15电 今天，一年一度的德黑国际书展如约而至，在伊朗首都德黑兰大清真寺国际馆为期两国星期的展会中有几万种波斯外书，各种场精彩纷呈的场内外活动等待着大家。本届书展以两种线上…