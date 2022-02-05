图说伊朗曙光旬电影节第6日精彩瞬间

伊通社（IRNA）德黑兰02月05电 第四十届伊朗国际曙光旬电影节上星期在伊朗首都德黑兰正式开幕。伊朗曙光旬国际电影节创立于1982年，由伊朗文化和伊斯兰指导部负责监督指导，原来每年2月举行，从2015年开始，电影节包括2月份举行的国内电影节和4月份举行的国际电影节。
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