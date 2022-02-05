图说伊朗曙光旬电影节第6日精彩瞬间

伊通社（IRNA）北京10月30电 奥比亚纳说，“很荣幸受邀在中国度过三个月美好时光，与中国电影同行共同合作拍摄电影《长安·长安》，这对我来说是一次全新的人生体验和难得的机遇，同时也是中伊两国电影合作…