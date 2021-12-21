伊朗电影在法国口碑爆棚

伊朗国家通讯社（IRNA）：《德黑兰法》《赦免》《魔鬼不存在》《英雄》等伊朗电影已经在法国电影院持续霸榜几个月。伊朗电影大获法国人民的好评，人民想通过电影了解伊朗的社会。

在德黑兰蜿蜒的小巷中上演着一场惊心动魄的追逐，一名警察和一名被通缉毒贩的角逐被扬起的尘土所淹没。这个场景来自7月在法国上映的 Saeed Roustayi导演的惊悚片“德黑兰的法律”。这部伊朗影片上映一个多月，已超过15万人次入场。尽管这位导演并不知名，但这般成绩无疑是对他作品最直接的肯定。

巴黎塞尔吉大学的教师兼研究员、伊朗电影专家阿萨尔·巴格里（ Asal Bagheri ）说：“在法国电影院放映一部伊朗惊悚片，这在20年前是不可想象的。”

即将结束的2022年是伊朗电影在法国发行量最高的一年，其中包括阿斯哈·法哈蒂（Asghar Farhadi ）执导的《英雄》，于12月15日星期三上映并在戛纳斩获大奖。

伊朗电影探讨了许多现实话题：官员的腐败、冤屈与救赎、夫妻的挫折……阿萨尔·巴格里说“脚踏实地的社会电影展示了伊朗社会在传统与现代之间存在的深层问题，个人淹没在集体中，”。“法国公众有一种好奇心，他们想看到真实的伊朗，但他们无法访问，因为媒体没有展示，而且目前的情况前往伊朗旅行并不容易。”

在伊朗，这种电影类型一直存在，只是这种“真实的电影”几乎没有受到发行商和国际电影节的好评。阿萨尔·巴格里说：“在革命后的最初几年（1979 年），电影界不想听到关于伊朗的消息。人们认为伊斯兰共和国不会在与伊拉克的战争时期（1980-1988年）继续发展电影事业，伊朗电影将是昙花一现的。但是，即使在战争时期，伊斯兰共和国和它的电影制片人也一直保持着生产力。

冲突结束后，世界发现了阿巴斯·基亚罗斯塔米 (Abbas Kiarostami)。“一种精致、诗意的风格，基于哲学和普遍元素，远离地缘政治的麻烦。如果外国发行商的选择落在 Kiarostami 的电影上，那也是因为他们想要一个没有卡拉什尼科夫冲锋枪，也没有纱袍的电影院，远离我们所知道的伊朗那个时候。”尽管这位伊朗电影艺术家在1997年荣获戛纳电影节金棕榈奖，但他的影片很难在大众影院上映，他虽然受到电影评论家的喜爱，但他的电影过于“艺术化”，对普通大众缺少吸引力。

多年后，导演阿斯哈·法哈蒂的成功为伊朗电影走向世界铺平了道路。阿斯哈·法哈蒂说，2011年在法国上映的《分离》有超过100万观众观看，这是伊朗电影的成功。“从那时起，我们注意到伊朗电影越来越多地出现在国际电影节上。人们开始对这个在银幕上缺席太久的真正的伊朗重新拾起了兴趣，法哈蒂为世界呈现了一个矛盾的伊朗，当然，但是现代的、年轻的、充满活力的、永远在运动中的伊朗。”