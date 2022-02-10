德黑兰塔庆祝伊朗伊斯兰革命胜利43周年大型音乐焰火晚会举行（图）

伊通社（IRNA）德黑兰02月10电今晚在伊朗首都德黑兰塔地标建筑摆件米腊德塔（Milad Tower）举行的庆祝伊朗伊斯兰革命胜利43周年文艺演出所使用的烟花。1979年2月1日，领导伊朗伊斯兰革命的阿亚图拉·霍梅尼结束流亡生涯返回伊朗，巴列维王朝政权在2月11日倒台，伊朗伊斯兰革命取得胜利。为了纪念这一胜利，伊朗在每年2月1日至11日都举行“十日黎明”庆典活动。