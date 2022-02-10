伊朗总统出席伊斯兰革命胜利43周年庆祝活动并对驻伊使节演讲

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）今日出席伊朗伊斯兰革命胜利43周年庆祝活动并发表对驻伊各国使节演讲。

伊朗总统说，伊朗伊斯兰革命的重要使命是否认霸权和否认被压迫并在全球范围内支持被压迫者和重视自决权。

他表示：“这些世界性的理想是伊朗伊斯兰革命的基本价值观，而谁反对它们他就拒绝了全球人类的道德价值观了；应该强大的是当前伊朗人民仍然坚决相信其革命的理想。

阿亚图拉·莱希说：“在伊朗第十三届政府上台以来我们一直努力在外交领域开辟新的合作道路，并为进行多类型的友谊合作采取有关的措施。”

他指出，最近伊朗政府的工作能证明我们为加强与邻国和其他国际伙伴的友好关系发挥了建设性的作用；从此角度来看最近伊朗以维护地区和超地区的安全与稳定与很多国家建立了双边或多边性的合作。

他补充说：“就在上述方面我们应该提到的是伊朗在全面战略合作伙伴关系的框架内已经落地了与中华人民共和国的25年合作协议；同时我们将与俄罗斯联邦也进行类似的协议；在同样的时间伊方将与欧亚经济联盟、上海合作组织等加强其合作。”

伊朗总统继续说，“伊朗最近还采取有效的措施改善与所有邻国的关系，并在此框架通过加强港口和过境的走廊为发展和扩大与邻国的合作铺平了道路。”

阿亚图拉·莱希表示，“虽然发展与邻国和亚洲国家的关系是伊朗伊斯兰共和国第十三届政府的优先政策但是我们同时还将与非洲、拉丁美洲和欧洲等其他区域的各国深化关系并加强合作。