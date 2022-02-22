图说伊朗总统卡塔尔之行第二天

伊通社（IRNA）多哈02月21电 21日伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）抵达卡塔尔首都多哈，对卡塔尔展开为期两天的正式访问。在此次访问中，莱希除了与卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆进行商讨以及签署多项合作协议和谅解备忘录，还出席在多哈举行的天然气出口国论坛第六次峰会，并与多国的高级官员进行会晤。