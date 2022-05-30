伊朗第一副总统莫赫贝尔会见塔吉克斯坦总统拉赫蒙（图）

2022年5月30日 下午10:47
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伊通社（IRNA）德黑兰05月30电 30日伊朗第一副总统穆罕默德·莫赫贝尔(Mohammad Mokhber) 在德黑兰政府礼宾楼会见塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙。会晤中双方就两国关心问题交换意见。
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