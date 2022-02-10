图：德黑兰地标“自由塔”举行大型音乐焰火晚会 庆祝伊斯兰革命胜利43周年

伊通社（IRNA）德黑兰02月10电 10日晚上，“伊斯兰革命胜利43周年庆祝活动”——首都德黑兰庆祝伊朗伊斯兰革命胜利43周年大型音乐焰火晚会在德黑兰地标“自由塔”举行。参加活动的群众共赏焰火“盛宴”、共庆伊斯兰革命胜利43周年，深情表达对革命的无限热爱和美好祝福。
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