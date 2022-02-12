图说第40届伊朗曙光电影节闭幕式

伊通社（IRNA）德黑兰02月13电 昨晚第40届伊朗曙光电影节闭幕。伊朗文化部长、国家电影组织主席等官员出席闭幕式。伊朗曙光旬国际电影节创立于1982年，由伊朗文化和伊斯兰指导部负责监督指导，原来每年2月举行，从2015年开始，电影节包括2月份举行的国内电影节和4月份举行的国际电影节。
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