图说第40届伊朗曙光电影节闭幕式

伊通社（IRNA）德黑兰02月03电 公历2022年2月1日是伊朗伊斯兰革命曙光旬到来的第一天。43年前，即伊朗历1357年11月12日伊朗伊斯兰共和国的缔造者伊玛目霍梅尼在被流放11年后，在伊朗人民…