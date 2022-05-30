2022年5月30日 下午10:59
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组图：伊朗与塔吉克斯坦签署17项合作协议 两国总统出席仪式

伊通社（IRNA）德黑兰05月30电 在塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙访问伊朗期间，两国将签署17个合作协议，并决定在政治、经济、文化、科技和能源领域实现更广泛合作。伊朗总统阿亚图拉·莱希和塔吉克斯坦总统拉赫蒙出席签署仪式。

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