第二届中伊儿童青少年绘画节获奖者颁奖仪式

伊朗官方通讯社（IRNA）: 第二届全国儿童青少年绘画《中伊家庭风俗》入选作品展览开幕式及获奖者颁奖仪式周二在加迪尔·卡农厅举行。中心首席执行官哈米德·沙姆加蒂、中国驻伊朗大使丛培武、中国文化顾问朱自浩以及众多中伊文化领域的负责人。

本次颁奖典礼由儿童青少年智力发展中心和中国驻伊朗大使馆联合举办，除了展出优秀作品外，还揭晓了四幅获奖作品。

推动两国青少年文化外交

儿童青少年智力发展中心文化副主席法哈德·法拉赫在祝贺国家儿童周到来的同时表示：本周的口号是‘为了孩子，为了未来’，希望世界各地的孩子和青少年都能拥有美好的未来。

他说，中伊绘画节的历史可以追溯到2022年北京冬奥会，当时智力发展中心和中国驻伊朗大使馆合作举办了名为“梦想在冬奥飞翔”的青少年绘画展，主题为“携手共创未来”。正是从那时起，筹办中伊两国青少年绘画展的想法逐渐成形。

他表示，今年的第二届绘画节以“中伊家庭习俗”为主题，并补充说：目的是让孩子们了解两国的文化与风俗，并探索两国文化的共同点。这次展览展出了从693幅参赛作品中挑选出的优秀作品。经过评审，每个年龄段分别评选出了三幅获奖作品和三幅值得表彰的作品。

法拉赫说：此次活动还有特殊儿童的积极参与，他们是有特殊需求的孩子。我们希望通过这样的活动，增进中伊两国青少年之间的友谊和文化交流，使儿童文化外交成为整体文化外交中的重要一环。

传承前人的道路

大学教授扎赫拉·达斯坦（Zahra Dastan）也谈到了两国的文化共性并表示：为了让各国和平友好地相处，首先每个民族需要了解自己的文化以及其他民族的文化。丝绸之路是中伊两国古老文明文化交流的重要途径，通过这条路，两国不仅进行了文化交流，也开展了贸易往来。

他补充说：正因为如此，丝绸之路拉近了两国人民的心，推动了文化、艺术和传统习俗的相互交流。除非你生活在中国，否则就无法真正体会到他们的文化与伊朗文化的相似之处。中伊两国的文化相似性非常多。

他补充说：重要的共同点之一是保留传统和习俗，两国人民一直沿用至今，并保留了各自的传统。例如，中国的春节与伊朗新年相差约一个月。为期15天的节日结束后，中国元宵节就开始了，这有点类似于我们一年中的最后一个星期三的庆祝活动，火焰节。

多斯坦说：此外，在中国和伊朗一样，尊重祖先是文化的共性之一。除夕之夜，中国人和我们一样，家人团聚，一起吃饭，晚辈拜访长辈，共同庆祝新年。两国的文化和历史交流正是由我们的祖先努力建立起来的。

祝愿两国青年文化关系更上一层楼

中国驻伊朗大使丛培武在本次仪式上也表示：中伊两国在友好交往方面有着悠久的历史。近年来，两国在多个领域的合作取得了积极进展，人文交流也日益增多，为两国人民相互了解创造了更加有利的条件。

在谈到这个节日的主题“中伊家庭的习俗”时，中国大使补充道：我很高兴伊朗朋友用笔描绘了他们心中的中国，这反映了两国人民之间的相互关注与友谊。我看了获奖的作品，深受启发，认为举办这种比赛非常有益。前不久，我们刚刚庆祝了新中国成立周年，中国是一个拥有五千年文明的国家。

丛培武说：新中国成立后，，人民成为了国家的主人，站起来了，并努力建设一个全新的国家。另一方面，中国也摆脱了列强的压迫，成为了一个独立的新国家。通过这些努力，中国在经济发展方面取得了巨大成就，成为世界第二大经济体。正如伊朗重视教育一样，中国在教育发展方面也做出了巨大努力，现在已跻身世界前列。

他补充道，中国的发展模式是全新的，它不仅不会对环境造成损害，反而让中国的天空更蓝，水更清澈。新中国的成就远不止于此，他希望未来大家能有机会访问中国，亲眼见证并享受中国之美。