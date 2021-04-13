2021年4月13日 下午10:13
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伊朗总统鲁哈尼和外长扎里夫分别会见俄罗斯外长拉夫罗夫（图）

伊通社（IRNA）德黑兰04月13电 伊朗总统鲁哈尼和外长扎里夫在德黑兰分别会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

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