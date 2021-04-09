伊副外长：美解除制裁前伊朗不会暂停核活动

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗副外长赛义德·阿巴斯·阿拉棋(Seyed Abbas Araghchi)强调，在美国解除所有制裁之前，伊朗不会停止其核能领域的包括铀浓缩等活动。

他说，美国未取消对伊制裁并回到伊核协议前，伊朗不会停止或减少目前正在进行的任何核活动。

伊朗副外长表示，我们20%铀浓缩的活动比原来议会计划的要求加上几倍的速度并且有关的材料正在生产。

阿拉棋指出，我们多次强调在美国重返伊核协议的问题上，德黑兰拒绝分步走方案，要求美国一次性解除对伊朗的所有的制裁。

他说，我们正在有关国家包括俄罗斯、中国和欧洲三国正在磋商中，而这些国家也会以他们自己的方式把伊方的立场转达美方。

最近伊朗总统鲁哈尼在内阁会议上表示，重振《联合全面行动计划》（即伊核协议）开启了新的篇章。伊核协议现有签署国在维也纳会谈后一致认为伊核协议是最优选择，应全面执行该协议。鲁哈尼表示，这对于伊朗来说是巨大的成功。

鲁哈尼称，美国政府从未像现在这般孤立，无论是在联合国安理会、国际法庭，还是面对国际舆论，甚至其欧洲盟友都没有选择跟它站在一起。

鲁哈尼表示，过去3年，美国对伊朗施加了最为严酷的制裁。尽管面临巨大压力，但伊朗的经济依然没有被压垮。现在，美国已经认识到其“极限施压”政策的失败，转向伊朗寻求对话，并将重新履行伊核协议承诺。在伊朗看来，这是美国的一种“悔过”，但伊朗也将根据美国的实际行动检验其是否“真心实意”。这也向世界说明了伊朗核活动的和平属性。

最近伊朗副外长阿拉格齐表示，美国解除制裁是重振伊核协议的第一个、也是最重要的步骤。伊朗已做好充分准备，在制裁解除并经过伊朗核查后，伊朗将撤销其减少履约措施，并重新履行伊核协议承诺。

伊朗核问题全面协议相关方会议6日在奥地利首都维也纳举行。

伊朗外交部发布声明称，在维也纳举行的伊朗核问题全面协议联委会第一次会议结束，各方同意将继续进行专家级别磋商。

伊朗代表团团长阿拉格齐表示，美国解除制裁是重振伊核协议的第一个、也是最重要的步骤。伊朗已做好充分准备，在制裁解除并经过伊朗核查后，伊朗将撤销其减少履约措施，并重新履行伊核协议承诺。

阿拉格齐强调，伊朗拒绝以解冻10亿美金的伊朗资金来换取伊朗暂停生产丰度为20%浓缩铀活动的提议。

4月2日，《联合全面行动计划》（伊核协议）联合委员会第18次会议以视频方式召开，各方决定将于4月6日在奥地利维也纳召开线下会议，届时伊朗和美国代表均将与会，但不会有直接对话。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核活动，国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，时任美国总统唐纳德·特朗普领导的美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁措施。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。