俄代表：中俄要求美国解除对伊朗核设施项目的制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔∙乌里扬诺夫表示，俄罗斯和中国致力于促使美国取消就有关伊朗核设施项目的制裁，其中包括阿拉克的反应堆以及福尔多的设施。

伊朗核问题全面协议联合委员会本周内第二轮会议于4月8日在维也纳举行。

乌里扬诺夫称，俄罗斯代表团对专家小组的工作提出动议，并发放有关核问题的文件，阐述对伊朗应该如何完全履行核领域义务的观点。代表团还向制裁问题小组建议将伊朗、中国和俄罗斯提出的观点明确记录在案。

乌里扬诺夫表示：“我们与中方一道强调，美国必须取消特朗普对一系列在伊核协议框架内落实项目实施的制裁。其中包括阿拉克的反应堆以及福尔多生产医用同位素的设施。最后一个项目可以认为是俄罗斯的项目，我们被要求停止援助，也确实在没有对伊朗制裁干涉前，我们有第一段时间是这样做的。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。

根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。