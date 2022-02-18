图说伊朗第37届曙光音乐节闭幕

伊通社（IRNA）德黑兰02月18电 最近，第37届曙光（Fajr）国际音乐节在伊朗首都德黑兰举行。 今年的音乐节，节目纷繁精彩，令人目不暇接，有很多近年来音乐节中少见的创举。本届现代音乐节的国际性与民族性同在，现代性和传统性并置，各种艺术门类的交融达到了。