图说伊朗总统阿亚图拉·莱希正式访问阿曼

2022年5月23日 下午11:06
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当地时间5月23日，应阿曼苏丹海赛姆的邀请，伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）抵达阿曼首都马斯喀特，开始为期一天的正式访问。在伊朗总统访问阿曼期间，两国代表在马斯喀特签署一系列合作协议，包括8项备忘录和4个合作计划，内容涉及经贸、农业、能源、交通、文化、科技、体育、媒体、教育等诸多领域。
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