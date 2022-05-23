阿曼和伊朗签署一系列合作协议 涉及多个领域

伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间5月23日，在伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）访问阿曼期间，两国代表在马斯喀特签署一系列合作协议，包括8项备忘录和4个合作计划，内容涉及经贸、农业、能源、交通、文化、科技、体育、媒体、教育等诸多领域。

阿曼外交大臣巴德尔表示，当天晚些时候，双方代表还将签署其他一些合作协议。

当地时间5月23日，阿曼苏丹海赛姆同到访阿曼的伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）举行正式会晤。

会谈中，双方首先回顾了两国在诸多领域的友好合作历史和成果，并表达了进一步加强两国间牢固友谊的共同愿望，希望深化两国合作和友好往来，以造福两国人民。

此外，双方就一些共同关心的地区和国际问题交换了意见。

当地时间5月23日，应阿曼苏丹海赛姆的邀请，伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）抵达阿曼首都马斯喀特，开始为期一天的正式访问。

据了解，伊朗总统在访问期间将同阿曼苏丹海赛姆举行会晤，双方还将签署多项合作协议。

阿亚图拉·莱希对阿曼进行的访问是阿曼新苏丹海赛姆上台以来第一次伊朗对该国进行总统级的国事访问。