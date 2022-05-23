伊朗总统抵达阿曼 开始为期一天的访问

伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间5月23日，应阿曼苏丹海赛姆的邀请，伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）抵达阿曼首都马斯喀特，开始为期一天的正式访问。
据了解，伊朗总统在访问期间将同阿曼苏丹海赛姆举行会晤，双方还将签署多项合作协议。
阿亚图拉·莱希对阿曼进行的访问是阿曼新苏丹海赛姆上台以来第一次伊朗对该国进行总统级的国事访问。
据悉，为使两国领导人的谈话更丰富最近来自伊朗的50多名商人和经贸专家访问阿曼。
伊通社（IRNA）德黑兰05月23电 应阿曼苏丹海赛姆的邀请，伊朗总统阿亚图拉莱希抵达阿曼首都马斯喀特，开始为期一天的正式访问。
伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间5月23日，应阿曼苏丹海赛姆的邀请，伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）抵达阿曼首都马斯喀特，开始为期一天的正式访问。
据了解，伊朗总统在访问期间将同阿曼苏丹海赛姆举行会晤，双方还将签署多项合作协议。
阿亚图拉·莱希对阿曼进行的访问是阿曼新苏丹海赛姆上台以来第一次伊朗对该国进行总统级的国事访问。
据悉，为使两国领导人的谈话更丰富最近来自伊朗的50多名商人和经贸专家访问阿曼。
伊通社（IRNA）德黑兰05月22电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德说：“从最高领袖讲话的语境来看，显然（他的意思是）球在美国那边，美国必须做出明智的政治决定来履行其义务。”
伊通社（IRNA）德黑兰05月22电 伊朗石油部长已经同意重启通往阿曼的海底天然气管道项目。由于美国对伊朗制裁等因素，这一项目搁置多年。
伊通社（IRNA）德黑兰05月21电 应阿曼苏丹海赛姆邀请，伊朗总统阿亚图拉·莱希23日将赴阿曼展开工作访问。
Your Comment