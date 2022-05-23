伊朗总统抵达阿曼 开始为期一天的访问

伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间5月23日，应阿曼苏丹海赛姆的邀请，伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）抵达阿曼首都马斯喀特，开始为期一天的正式访问。

据了解，伊朗总统在访问期间将同阿曼苏丹海赛姆举行会晤，双方还将签署多项合作协议。

阿亚图拉·莱希对阿曼进行的访问是阿曼新苏丹海赛姆上台以来第一次伊朗对该国进行总统级的国事访问。

据悉，为使两国领导人的谈话更丰富最近来自伊朗的50多名商人和经贸专家访问阿曼。