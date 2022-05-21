伊朗总统将于5月23日访问阿曼

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）与阿曼苏丹海赛姆两国领导人将就双边关系、地区及国际热点问题交换意见，并着重讨论当前阿富汗、叙利亚、利比亚等地区的局势。
阿亚图拉·莱希对阿曼进行的访问是阿曼新苏丹海赛姆上台以来第一次伊朗对该国进行总统级的国事访问。
据悉，为使两国领导人的谈话更丰富最近来自伊朗的50多名商人和经贸专家访问阿曼。
伊通社（IRNA）德黑兰05月21电 应阿曼苏丹海赛姆邀请，伊朗总统阿亚图拉·莱希23日将赴阿曼展开工作访问。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）与阿曼苏丹海赛姆两国领导人将就双边关系、地区及国际热点问题交换意见，并着重讨论当前阿富汗、叙利亚、利比亚等地区的局势。
阿亚图拉·莱希对阿曼进行的访问是阿曼新苏丹海赛姆上台以来第一次伊朗对该国进行总统级的国事访问。
据悉，为使两国领导人的谈话更丰富最近来自伊朗的50多名商人和经贸专家访问阿曼。
伊通社（IRNA）德黑兰05月10电 伊朗外交部西中非洲司司长雷扎伊表示，伊历1400年 (2021年3月至2022年3月) 伊对非洲国家出口额达12.00亿美元，较上年增长120%。
伊通社（IRNA）德黑兰04月24电 伊朗国家最高安全委员会秘书处多名高级官员和沙特情报机构负责人共同出席一场会议，会议“气氛积极”，“增加了恢复双边关系的希望”。
伊通社（IRNA）德黑兰04月02电 与会各方注意到，阿富汗已结束多年战乱，百业待兴，经济和民生困难突出。各方承诺将在人道援助、互联互通、经贸、农业、能源、能力建设等领域支持阿富汗经济重建。
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