伊朗总统将于5月23日访问阿曼

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）与阿曼苏丹海赛姆两国领导人将就双边关系、地区及国际热点问题交换意见，并着重讨论当前阿富汗、叙利亚、利比亚等地区的局势。

阿亚图拉·莱希对阿曼进行的访问是阿曼新苏丹海赛姆上台以来第一次伊朗对该国进行总统级的国事访问。

据悉，为使两国领导人的谈话更丰富最近来自伊朗的50多名商人和经贸专家访问阿曼。