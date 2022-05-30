阿亚图拉·莱希举行仪式欢迎塔吉克斯坦总统访伊朗（组图）

伊通社（IRNA）德黑兰05月30电 伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）举行仪式欢迎塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙访问伊朗。仪式后两国总统举行双边会晤。
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