伊朗与巴基斯坦将成立边界问题联合工作组

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗内政部长表示，伊朗和巴基斯坦将成立一个联合工作组来处理边境管理事务，包括两国之间的安全、贸易和旅行问题。

在对巴基斯坦首都伊斯兰堡进行为期一天的访问结束时，伊朗内政部长艾哈迈德·瓦希迪周一对伊通社记者表示，双方也在寻求加强经济关系的接触。

瓦希迪表示，“伊朗和巴基斯坦的关系，特别是在经济领域，应该更加强大和广泛。”

访问期间，瓦希迪与巴基斯坦内政部长谢赫·拉希德·艾哈迈德、巴基斯坦总理伊姆兰·汗和巴基斯坦陆军总司令卡马尔·贾韦德·巴杰瓦举行了会晤。

伊朗驻巴基斯坦大使穆罕默德·阿里·侯赛尼、伊朗边防部队指挥官艾哈迈德·阿里·古达尔齐准将和伊朗驻巴基斯坦武官穆斯塔法·甘巴普尔上校陪同了这位伊朗外交官。

巴基斯坦和伊朗共有约 750 公里（466 英里）的边界，位于巴基斯坦西南部和伊朗东南部，边境一直是零星小规模冲突的发生地，双方的边境巡逻都是目标。

据半岛电视台消息，根据巴基斯坦总理办公室的一份声明称，双方还讨论了发展边境市场以及对阿富汗局势“观点趋同”等问题。

上述声明中谈及，“（巴基斯坦总理伊姆兰·汗）强调边境食品市场的早日完成和运作，以提高边境两侧人民的经济水平。”

声明中还谈及，巴基斯坦总理伊姆兰·汗“对阿富汗和平稳定的观点趋同表示满意，并强调了两国之间密切协调的重要性”。

“总理还强调，国际社会需要采取紧急行动，防止阿富汗发生人道主义危机和经济崩溃，并需要采取加强实际接触、加强稳定和反恐的举措。”

根据巴基斯坦军方的一份声明称，瓦希迪与巴基斯坦陆军参谋长的会谈触及了类似话题。

声明中还谈及，“（巴杰瓦将军）表达了加强两个兄弟邻国之间的合作对于该地区的和平与稳定至关重要的观点。”

“将巴伊边境称为和平与友谊的边界，（陆军参谋长）强调必须采取集体努力，拒绝让巴伊边境的不法分子利用任何空间或行动自由。”