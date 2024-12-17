伊朗外交部发言人巴加埃：美国、德国是加沙种族灭绝的同谋

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊斯梅尔·巴加埃周一晚上在X社交平台上写道，联合国特别报告员本·索尔表示：“以色列99%的进口武器由德国和美国提供。”

他补充道，美国和德国通过继续向犹太复国主义政权提供武器，参与了这场种族灭绝，并已成为加沙种族灭绝的同谋和伙伴。

巴加埃强调，实际上，他们已经践踏了所有基于“遵守和确保遵守”人道法规则的法律规范，以及他们在防止和惩治种族灭绝方面的国际法律义务。这些国家应因其违法和犯罪行为被追究责任，并应对此负责。