中国：将古巴重新列入支持恐怖主义名单是美国霸凌的表现

据伊朗官方通讯社（IRNA） 援引法新社报道，中国外交部发言人郭嘉坤周二表示：“华盛顿屡次使用这份名单，并与事实相悖，这充分暴露了美国霸权、优越和欺凌的面目。”

白宫宣布，新宣誓就职的美国总统周一取消了乔·拜登政府在最后一刻做出的将古巴从支持恐怖主义国家名单中剔除的决定。

特朗普在自己第二任总统任期的就职典礼后仅数小时，就撤销了拜登在1月14日作出的决定，即将古巴从支持恐怖主义国家名单中删除的决定。

特朗普的决定实际上将古巴保留在了他本人在 2021 年第一任期结束时添加的名单上。