图：伊朗流行乐男歌手演唱会在德黑兰举办

伊通社（IRNA）德黑兰09月17电 习近平说，今天我们启动接收伊朗为成员国的程序，吸收沙特、埃及、卡塔尔为新的对话伙伴。相信不断壮大的“上合大家庭”，将同世界上一切进步力量携手前进，共同做世界和平的…