图说伊朗全国各地举行国际圣城日游行活动 （下）

伊通社（IRNA）德黑兰04月29电 4月29日，伊朗全国各地举行国际圣城日（世界古都斯日）游行活动，声援巴勒斯坦人民。伊朗各城市的国际圣城日游行活动于当天上午10点半开始，成千上万的伊朗民众在首都市中心的独立大街上高呼反对美国和以色列的口号。
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组图：伊朗首都德黑兰举行国际圣城日游行活动
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图说伊朗全国各地举行国际圣城日游行活动 （上）
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伊朗全国各地举行国际圣城日游行活动 声援巴勒斯坦人民
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