伊朗科学家将深化与俄罗斯的合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：本周，负责科技事务的伊朗副总统索伦纳•萨塔里(Sorena Sattari)率领的伊朗伊斯兰共和国高级别代表团访问了俄罗斯科学院。

据卫星通讯社消息，出席会议的俄方代表包括俄罗斯科学院院长亚历山大•谢尔盖耶夫、科学院副院长尤里•巴列加、瓦列里•邦杜尔和弗拉基米尔•切霍宁。

俄科学院院长表示，科学院有兴趣与伊朗科学家合作，同时有必要确定双边合作的方向。谢尔盖耶夫指出：“据我了解，纳米技术、生物技术和信息技术是双方都感兴趣的方向。”

伊朗代表团团长同时强调：“我真的相信与俄罗斯的合作。我们每年收到大约370 份关于各种项目的提案。我们从这些项中挑选中40个伊朗和俄罗斯的联合项目加以落实。它们主要涉及基础科学，我们准备扩大支持的合作方向。这是第一次发生这种情况，以前从未发生过。作为政府，我们的角色是成为我们研究机构之间的桥梁。”

俄科学院副院长切霍宁称，在卫生保健和生物技术领域的合作对俄罗斯和伊朗的科学家来说尤为重要。他说：“我认为，我们可以私下交流具体建议，我们可以明确符合我们两国共同利益的优先项目”。

俄罗斯科学院国际合作部负责人安东·瓦尔福洛梅耶夫在评论会谈成果时指出，在西方40多年的制裁压力下，伊朗在创建国家创新生态系统方面取得了重大进展。

他说，在许多领域，这种经验对俄罗斯来说非常重要。例如，今天伊朗98%的药品生产实现了自给自足。伊朗有超过7000家科学密集型公司，其中700多家公司具有巨大的出口潜力。