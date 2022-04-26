世界古都斯日 | 全球反犹太复国主义政权声音高涨的日！

伊朗国家通讯社（IRNA）：拉麦丹斋月最后一个星期五被命名为“世界古都斯日”。该名称是由伊朗伊斯兰共和国奠基人伊玛目霍梅尼于1979年8月在伊朗伊斯兰革命胜利六个多月后提出并命名的。其目的旨在使人们铭记以人道主义自居的西方国家对被占领的巴勒斯坦受压迫人民实施的历史性压迫。

从犹太复国主义侵略政权手中解放巴勒斯坦，是伊玛目霍梅尼在1960年代掀起的伊斯兰革命运动伊始最重要的理想和口号。伊玛目霍梅尼认为，在巴勒斯坦领土建立犹太复国主义主义侵略政权是恶魔行为，并认为该政权是一颗毒瘤，必须以任何可能的方式根除这颗毒瘤。就在伊斯兰世界受到在埃及时任总统萨达特和以色列时任总理梅纳赫姆·贝京以及美国时任总统乔治·卡特签署《戴维营协议》的打击之中的时候，伊斯兰革命取得了胜利，并宣布了伊玛目霍梅尼把拉麦丹斋月最后一个星期五命名为“世界古都斯日”的倡议，旨在呼吁穆斯林民族通过举行游行活动解放圣城古都斯。

这再次在穆斯林内心中建立起了希望。就在犹太复国主义政权在黎巴嫩实施新一轮犯罪的时候，伊朗伊斯兰共和国奠基人伊玛目霍梅尼在伊朗伊斯兰革命胜利六个多月后于1979年8月6日在一则消息中宣布，将拉麦丹斋月最后一个星期五定为“世界古都斯日”。他呼吁全世界的穆斯林在这一重大的日子里保持伊斯兰团结，声援巴勒斯坦。

伊朗伊斯兰共和国奠基人伊玛目霍梅尼在关于将拉麦丹斋月最后一个星期五命名为“世界古都斯日”发布的消息中说：我多年来告诫穆斯林一定要警惕以色列侵略者的危险性。以色列对巴勒斯坦兄弟姐妹们发动野蛮的袭击，特别是在黎巴嫩南部，他们轰炸巴勒斯坦人民的家园，企图消灭巴勒斯坦抵抗战士。伊玛目霍梅尼说：我希望世界所有穆斯林和伊斯兰国家团结一心，斩断该侵略者及其支持者的魔爪。我呼吁世界所有穆斯林将拉麦丹斋月最后一个星期五定为“世界古都斯日”。这是决定巴勒斯坦人民命运的一天，我们通过举行各种仪式宣布世界穆斯林一致捍卫穆斯林人民的合法权益。

伊玛目霍梅尼采取的这一明智之举粉碎了犹太复国主义分子在西方国家和诸如埃及时任总统萨达特和约旦时任国王侯赛因等阿拉伯妥协政府的支持下，为赋予该伪政权以合法性而策划的阴谋。穆斯林各民族对伊玛目霍梅尼的这一命名表示欢迎。继1979年世界古都斯日被命名后，世界古都斯日仪式在世界范围内一年比一年举行的隆重。世界古都斯日不仅限于声援巴勒斯坦抵抗人民和支持他们坚定不移地屹立在犹太复国主义侵略政权面前，而且还支持巴勒斯坦人民为解放圣城古都斯所具有的抵抗精神。

近三十多年来，世界古都斯日已成为了抵制君主制和世界所有剥削阶级的日子。在被占领的巴勒斯坦领土上，每当世界古都斯日临近之时，犹太复国主义政权便会为阻止巴勒斯坦人民前往阿克萨清真寺而加强安保措施。过去多年中，在世界古都斯日，在巴勒斯坦发生了很多流血事件，数十名巴勒斯坦人在犹太复国主义政权士兵的袭击下死伤。尽管如此，世界古都斯日仪式在巴勒斯坦依然一年比一年隆重。

在世界古都斯日，规模最大、最隆重的示威游行活动非伊朗莫属。任何国家都没有像伊朗举办的隆重。即使在萨达姆政权侵略伊朗，伊朗处于炮火之中之时，伊朗人民也没有放弃过举行古都斯日示威游行活动。伊朗人民积极踊跃地参加世界古都斯日大游行活动表明，解放圣城古都斯的理想与世长存。然而，大部分阿拉伯国家却对犹太复国主义政权侵略巴勒斯坦，欺压巴勒斯坦人民的犯罪行径没有做出任何反应。与之相反的是，伊朗伊斯兰共和国从一开始至今从没有放弃过向巴勒斯坦人民提供精神、政治、财政和军事援助。黎巴嫩和巴勒斯坦的抵抗核心在伊朗的帮助下形成了。黎巴嫩和巴勒斯坦抵抗运动面对犹太复国主义政权侵略黎巴嫩和加沙地带取得的空前胜利就是这一观点的佐证。

伊朗伊斯兰共和国在支持伊斯兰抵抗运动的过程中没有厚此薄彼。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动和哈马斯运动享有伊朗向黎巴嫩真主党提供的同样的支持。如果说在一个时期，哈马斯与伊朗的关系拉开了距离，那也是因为哈马斯部分领导人对伊朗态度的转变所致。否则，伊朗支持巴勒斯坦解放运动的政策从未发生任何改变。

犹太复国主义政权及其西方支持者，尤其是美国充分地认识到了以色列伪政权的弱点，其核心就是叙利亚和黎巴嫩的伊斯兰抵抗运动。他们清楚，如果在该核心制造隔阂，就能够实现赋予侵略巴勒斯坦和以色列伪政权合法性的长远目标。犹太复国主义分子在此方