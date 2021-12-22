中国外长提及伊朗加入“上合组织”强调区域合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间21日中国国务委员兼外交部长王毅在2021年国际形势与中国外交研讨会上发表演讲说，习近平主席同东盟国家领导人共同庆祝建立对话关系30周年，宣布将中国东盟关系提升为全面战略伙伴关系，实现新的跨越。我们率先批准《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），引导“一带一路”建设同东盟印太展望的重点合作领域对接，搭建澜湄立体合作新的架构。

他说，李克强总理出席东亚合作领导人系列会议，拓展数字经济、蓝色经济、绿色经济合作新的空间。上海合作组织在成立20周年之际接收伊朗为正式成员，“中国+中亚五国”首次举行外长线下会晤，地区团结不断迈出坚实步伐。习近平主席应约同日本新首相通话，就构建契合新时代要求的中日关系达成共识，为双边关系克服干扰健康发展指明方向。中国与印度保持外交、军事途径对话，有效管控边境地区局部摩擦，共同致力于两国关系的改善和发展。中国与朝鲜、韩国、蒙古等邻国的友好合作也保持良好势头，成为地区稳定的积极因素。

王毅表示，纵观2021年世界形势，全球疫情跌宕蔓延，百年变局加速演进，世界进入动荡变革期。面对前所未有的挑战，各国都在探索应对之道，人类需要作出正确抉择。站在时代的十字路口，我们看到了两种截然不同的取向。一种是重拾冷战思维，挑动分裂对立，制造集团对抗。而另一种则是从人类共同福祉出发，致力团结合作，倡导开放共赢，践行平等尊重。两种取向、两大趋势的博弈和较量，必将深刻影响人类和地球的未来。

他说，中国，始终站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，站在国际公平正义一边，站在广大发展中国家一边。我们从党的百年奋斗历程中汲取经验智慧，在大潮流大格局大历史中把握前进方向。坚持合作、不搞对抗；坚持开放、不搞封闭；坚持互利共赢、反对零和博弈；坚持平等相待、反对强权霸凌，同所有爱好和平的国家和人民一道，推动人类发展的车轮向着光明的前途迈进。

中国外长指出，盘点2021年中国外交，我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，秉持天下胸怀，践行为国为民，在全球变局中开创新局，在世界乱局中化危为机，在斗争与合作中勇毅前行。一年来，最坚定的指引是元首外交，最鲜明的旗帜是构建人类命运共同体，最突出的题目是讲好中国人民和中国共产党的故事，最显著的风格是科学应变、积极进取。归结为一条主线：在复杂博弈中服务民族复兴，在风云激荡中推进和平发展。

中国外长强调，美国及其盟友仓促撤离阿富汗，地区局势发生重大变化。作为友好近邻和负责任大国，中方主动施加正面、积极影响，推动建立阿富汗问题邻国外长会新机制，发挥邻国优势和独特作用。向阿富汗提供紧急人道援助，开启“松子空中走廊”，协助阿富汗改善民生。引导阿富汗新政权奉行包容、反恐、睦邻政策，坚决打击“东伊运”等一切恐怖组织，支持阿富汗防乱维稳、制恐止暴，走向良性发展。缅甸是中国的胞波友邻。面对缅甸国内政局变化，中国始终支持缅甸与东盟合作，逐步落实东盟提出的“五点共识”，坚决反对外部不当介入。同时，我们开展斡旋促谈，推动局势趋稳降温，鼓励缅甸各方通过和平方式妥善解决分歧，重启民主转型进程。