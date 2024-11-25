伊朗驻阿联酋大使馆断然否认与在阿联酋发生的犹太教拉比遇害案有任何关联

据伊朗伊斯兰通讯社周一早间报道，犹太复国主义拉比塔塞菲·科根在阿联酋被谋杀后，一些西方媒体和犹太复国主义政权指责伊朗伊斯兰共和国参与了这起谋杀事件。

伊朗驻阿拉伯联合酋长国大使馆在回应路透社相关提问时表示：“我们断然否认有关伊朗涉嫌此案的指控。”

伊朗官方通讯社（IRNA）: 阿联酋内政部周日晚在一份声明中宣布，已在最短时间内逮捕了三名与谋杀案相关的嫌疑人。

阿联酋方面表示，拉比家人报案后，立即成立调查小组，最终发现拉比遗体并确认凶手身份，随后将其逮捕。事件详情将在调查结束后公布。