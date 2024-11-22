伊朗的安全与地区安全密不可分，威胁、制裁和对伊朗施压是无效手段

为了分析伊朗广泛的外交举措及其各个方面，我们采访了伊朗外交部发言人。本次采访是伊朗第14届政府外交部发言人首次接受伊朗官方通讯社（IRNA）专访，部分内容如下：



最近几天，我们目睹了西方国家对伊朗的压力不断增加。这些压力主要集中在伊朗向俄罗斯运送导弹以及支持该国与乌克兰冲突的一些毫无根据的指控上。根据乌克兰总统最近的声明，他明确表示乌克兰没有任何关于伊朗向俄罗斯提供武器或导弹的信息，您对此有何看法？



乌克兰总统的言论仅是一个实例。伊朗伊斯兰共和国从这场冲突开始时明确表示，我们坚信在国际关系中使用武力手段是不可接受的。我们认为，各国应通过和平与外交手段解决彼此的分歧。我们相信，乌克兰问题应通过对话来解决。



我方一直强调，我们从未参与过这场冲突，对伊朗的指控从一开始就毫无根据，是部分欧洲国家对伊朗施压的一种借口。



在一些欧洲国家继续对伊朗实施制裁和施压的背景下，我们再次看到一些美国媒体和官员对伊朗提出毫无根据的指控，这些指控涉及伊朗干预美国的内部事务，特别是最近的选举。您对此有何看法？



这些重复的指控实属陈词滥调。如果我们仔细观察，近两三年特别是美国大选期间，不时有人指责伊朗黑客或一些伊朗势力试图影响美国舆论。这些说法完全荒谬。有指控称伊朗参与了针对某些美国前任或现任官员的阴谋和敌对行动，但这一指控也是毫无根据的，完全不能接受。



考虑到美国政府的变化，在地区和国际层面上可以预见到哪些不同的前景？



一般来说，任何国家的政府更迭，自然会使该国政策发生变化。每个上台的政府都会追求其特定政策，然而，重要的是，各国政府必须遵守《联合国宪章》的原则，将法治和尊重国际法及其原则作为其行动的基础，政府的更迭也应在这一框架内进行。这是一个普遍的原则，无论这些变化发生在哪个国家。



就最近的美国大选而言，其结果非常有意义，尤其是美国人民为何不满前政府。看来，美国在该地区事态发展的政策引起了该国民众的不满。



在过去的一年中，美国公众，无论是在大学校园还是公共场合，都明确表达了屠杀和种族灭绝加沙人民的反对意见。



许多美国人反对他们的政府参与巴勒斯坦和加沙的种族灭绝，并且反对运送用于屠杀无辜平民的武器。



然而，以色列罪恶政权在过去一年的残暴行径是史无前例的。在这一年里，近20万巴勒斯坦人伤亡，许多人仍被埋在废墟下。这样的情况是全世界良知无法接受的，地区人民的期望是有影响力的国家能够制止犹太复国主义政权的这些野蛮行径。