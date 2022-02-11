德黑兰民众以各种方式庆祝伊斯兰革命胜利43周年（图+文）

伊通社（IRNA）德黑兰02月11电 今日是伊朗伊斯兰革命胜利43年周年纪念日，大批群众以各种方式（走路游行、开车、骑摩托车、自行车等）走上街头纪念这一历史时刻。深情表达对革命的无限热爱和美好祝福。

今日是伊朗伊斯兰革命胜利43年周年纪念日，大批群众以各种方式（走路游行、开车、骑摩托车、自行车等）走上街头纪念这一历史时刻。

群众冒着寒冷的天气，聚集在德黑兰的阿扎迪广场上。他们挥舞着国旗，捧着伊斯兰共和国创始人阿亚图拉·鲁霍拉·霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）的肖像。

首都德黑兰笼罩在一种复杂的氛围中。有的人带着孩子在街上闲逛，有的人则高呼强硬的口号，踩踏美国和以色列国旗。还举着“美国去死”、“我们将抵抗到底”的标语。

妇女们手持伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）和苏莱曼尼将军烈士（Qasem Soleimani）的肖像。

年轻男子们忙着自拍，在他们身后，是一排棺材，上面覆盖着美国国旗，国旗上还有美国一些知名公司的标识。

城市里播放着爱国歌曲和古兰经经文，女孩们背着有苏莱曼尼头像的背包游行。志愿者们给参与的人们准备热汤保暖。

1979年2月1日，领导伊朗伊斯兰革命的阿亚图拉·霍梅尼结束流亡生涯返回伊朗，巴列维王朝政权在2月11日倒台，伊朗伊斯兰革命取得胜利。为了纪念这一胜利，伊朗在每年2月1日至11日都举行“十日黎明”庆典活动。