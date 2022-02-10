伊朗总统与日本首相通话：美国坚持前政府失败的政策是核谈取得进展的主要障碍

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）2月9日晚与日本首相岸田文雄举行了电话会谈。

通话中，伊朗总统说，美国政府坚持前政府失败的政策是核谈取得进展的主要障碍。

阿亚图拉·莱希欢迎日本为加强与伊朗的双边关系的意愿并说，伊朗和日本两国都是拥有光荣和平的文明和历史而加强两国关系符合所有国家人民的利益。

他指出，“据我们了解两国在各领域的巨大合作潜力，我们能为扩大伊日的友谊采取重大步骤。”

他表示，“无论核谈如何进展伊朗伊斯兰共和国准备以实现共同利益扩大与包括日本在内的其他国家的关系与合作。”

伊朗总统强调了世界持久和平与稳定的必要性并表示，德黑兰和东京可以通过加强联合合作，为创造和促进地区和世界的和平与稳定发挥有效的作用。

阿亚图拉·莱希称，外国干涉是该地区不安全的主要原因并就也门趋势强调，也门该国现在需要通过也门-也门的会谈解决这个国家的危机；同时我们认为尽快解除对该国手无寸铁的无辜人民的包围是各国得努力实现的事业。

通话中日本首相岸田文雄也祝贺伊朗伊斯兰革命胜利的43周年并说，“本人多次访问过伊朗并希望发展与伊朗的友谊关系的水平。