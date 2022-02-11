图说伊朗数百万人纪念革命胜利（下）

伊通社（IRNA）德黑兰02月11电 伊朗数百万民众11日上午在各城广场等共处地点举行大规模集会,纪念伊朗伊斯兰革命胜利43周年。群众冒着寒冷的天气，聚集在德黑兰的阿扎迪广场上。他们挥舞着国旗，捧着伊斯兰共和国创始人阿亚图拉·鲁霍拉·霍梅尼（Ayatollah Khomeini）的肖像。有的人带着孩子在街上闲逛，有的人则高呼强硬的口号，踩踏美国和以色列国旗。还举着“美国去死”、“我们将抵抗到底”的标语。妇女们手持伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Khamenei）和苏莱曼尼将军烈士（Qasem Soleimani）的肖像。