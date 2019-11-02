伊朗阿纳利地区收获了7000吨开心果 市场预测:销量稳中有增长

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿纳利（Anari）市长称，尽管有温度和空气因素波动，今年仍从该市果园的2万公顷土地收获了约7000吨吨开心果。



阿里·佐鲁迪（Ali Zohroudi）周三在接受伊通社（IRNA）记者采访时补充说：“阿纳利（Anari）市是伊朗最肥沃的开心果种植地地区之一，大部分的开心果产品类型，例如Akbari，Kaleh Quchi，Fandaghi，Ahmad Aghaie和Ouhadi都可在该地区找到。”



他就将要举行的Akbari开心果颁奖典礼说道：“在颁奖典礼将邀请本地和外国客人、官员、农民、研究人员、生产者和商人参加。”



阿纳利（Anari）市长说：“在开心果庆祝活动的间隙，还有农产品、设备和器材、手工艺品和食品的展览，开心果产品将在39个摊位上展出。”



他强调：“在庆祝开心果典礼的同时，将计划推出一些快乐而多样的节目，例如文化和艺术团体表演、本土和当地体育比赛以及绘画比赛。”



阿里·佐鲁迪（Ali Zohroudi）就阿纳利（Anari）城的历史和自然景点表示：“在庆祝Anarodie巡回演出期间，将由私营部门进行巡回演出，并将在网上发布Akbari开心果。



阿纳利市（Anari）位于省中心以北210公里，与亚兹德省和克尔曼省接壤。



该地区城镇居民普遍从事园艺和农业活动，其中大多数从事开心果作物的种植，Akbari Anari被认为是伊朗最有价值的开心果。

最近伊朗有关部门宣布，伊朗出口开心果，比去年同期增长了一些。

与此同时，伊朗德黑兰商品交易所（IME）于13日正式启动开心果期货合约交易。

据IME负责人索塔尼贾德表示，开心果期货交易是世界首创，将帮助全球市场发现开心果的真实价格。

他解释称，之所以以前世界其他国家没有开心果或藏红花的衍生品市场是因为这两种产品都主要产自伊朗。

目前，IME除了开心果期货合约，还交易藏红花和孜然期货。

自伊历本年（3月21日起）以来，IME交易的农产品期货合约价值达125万亿里亚尔（约合10亿美元）。