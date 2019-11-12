农业部副部长： 世界上90％的藏红花来自伊朗

伊朗国家通讯社（IRNA）：据周日农业部消息：穆罕默德·阿里·塔哈马斯比（Mohammad Ali Tahmasebi）（伊朗农业部副部长）说：“以科学及时为基础的公司正在积极地利用机械化方法收割藏红花，世界上藏红花的总种植面积为12.2万公顷，其中有11.5万公顷的藏红产自伊朗。”

据他介绍，在邻国也种植了超过5,000公顷的藏红花。

塔哈马斯比（Tahmasebi）表示，种植藏红花的地区坡度非常陡，每年增加5,000公顷。”

农业部圣战组织副部长圣兼园艺事务部长补充说：“各国的藏红花产量和平均产量为4公斤，但如果按照条件和原则种植，实际将收获20公斤藏红花。”

他说：“其他地区和国家的藏红花种植除了先前谈论过的三个省份，大型藏红花公司都是由藏红花会员组成，这些公司从生产到藏红花入仓库的所有工作的各个阶段都在股票交易所进行。

农业部副部长兼园艺事务部长补充说：“努力将藏红花领域全部将转移到私营部门。

在近五个月中，伊朗的藏红花出口到超过40个的国家，主要出口到西班牙、越南、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国。

印度、阿富汗、希腊、西班牙、摩洛哥、中国和阿塞拜疆共和国等国家也已转向藏红花种植，但没有产品能够与伊朗红金（藏红花）竞争，而伊朗藏红花始终是独特的产品。

藏红花主要种植在伊朗的东部和东北部，其独特的香味、营养价值和药用特性使其成为像红金一样有价值的产品。

藏红花是一种耐旱植物，适于生长在冬季最低气温不低于零下20度，夏季最高气温不高于零上35度且气候干燥的地区。因水土和气候条件的限制，除了伊朗能大量种植外，希腊、印度、西班牙也能少量种植。

原产地在伊朗、西班牙、希腊等国家，经印度传入西藏，由西藏再传入中国内地，因此，人们把由西藏运往内地的番红花，误认为西藏所产，称其为“藏红花”。

藏红花每年8月栽种，3年后就可收获，可连续收获8至10年。之后产量会越来越低，种过的地就不能再栽种藏红花了。因为藏红花的花期只有15到20 天，日照会使摘下的花蕊发蔫，质量下降，所以要在日出前集体抢收。它的采摘期在每年的9月初，此时伊朗霍拉桑省（Khorasan）的种植区里到处是一片片紫色的花。藏红花并不是这些花朵，而是花的雌花蕊，每朵花一般只有3个雌花蕊，每1000克藏红花原花仅能出10克上等藏红花制品。

藏红花有三个世界之最：一是世界上最贵的药用植物，二是世界上最昂贵和最珍贵的香料，三是世界上最好的染料。

阿拉伯人称藏红花为“来自天堂的味道”，西班牙人称作“红色的金子”，伊朗人则自誉“帝王之色”，在中国只有少量栽培，由于产量极低，采收耗时费力，被中国列为珍稀名贵中药材。