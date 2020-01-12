中国前驻伊朗大使：伊朗将军被暗杀揭示了美国的帝国主义本质

伊朗国家通讯社（IRNA）：刘金堂周六在接受伊通社驻北京记者采访时说，美国在伊拉克对苏莱马尼的暗杀是对一个政府的"恐怖主义"行为的证明，这与国际法的基本准则相抵触。

这位外交官表示，从另一个角度看伊朗将军暗杀的事情我们可以发现美国政府公开地侵犯了伊拉克主权，震惊了所有爱好和平的国家和人民。

他表示道，毫无疑问的是苏莱马尼将军被暗杀严重加剧了中东局势，增加了对抗的危险。

刘金堂形容苏莱曼尼将军被暗杀是美国在整个中东地区孤立的开始，他说，现金的全球化问题是全世界的一个明显的要求，任何权力都不应该在不考虑国际法的情况下破坏该气氛。

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)将军同伊拉克民军副司令阿布·马赫迪·阿勒姆汉多斯（Abu Mahdi Almohandes）在特朗普命令下的美军一场空袭中殉道归真；伊朗最高领袖为此下令全国哀悼3天，并誓言杀害苏莱曼尼的“罪犯”将遭到严厉的报复。

北京时间昨夜凌晨，随着伊朗的导弹射向美军阿萨德空军基地，伊朗对美国的报复行动开启。

伊朗革命卫队突然发布消息称，1月8日凌晨，伊朗革命卫队下属的航空航天部队至少发射了10多枚弹道导弹，而最新伊拉克民众传上网的视频显示，驻伊拉克美军阿萨德空军基地附近有大批从天而降的火球，砸向地面！