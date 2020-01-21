伊通社访谈丨来伊留学生：面对美国单边主义“抵抗”是伊朗唯一的选择

伊朗国家通讯社（IRNA）：自伊朗将军西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)在伊拉克殉道归真，已经过去了两个多星期。但是许多人仍然不相信他和他的战友阿布·马赫迪·穆罕默德(Abu Mehdi mohandes)的牺牲，并说美方为了犯这么大的错应该付出的成本就是该国离开中东地区并从这里撤离走。

伊朗各大学中有一些来自各国的留学生认为追求正道的人都应该向被美军牺牲的伊朗将军学习并在对抗美国霸权主义模仿这位伟大士兵的行为

德黑兰大学管理学专业的博士生迈赫迪·谢赫·伊萨(Mehdi Sheykh Eesa)向伊通社（IRNA）记者介绍道，苏莱曼尼将军不仅只为伊朗，而且为世界上所有穆斯林，以及那些为追求自由和摆脱世界大国而失望的人作出了巨大的贡献。

德黑兰大学哲学专业阿富汗硕士研究生贾法尔·苏勒塔尼（Jafar Soltani），向伊通社（IRNA）记者介绍了苏莱曼尼将军对抵抗力量的影响。

他说，伊朗伟大将军对地区的安全发挥了重要作用；他一直在努力通过政治和什叶派言论，以及建立反抗阵线来减少敌人在地区的存在，并使这些国家恢复独立文明。

伊朗巴赫使提（ Shahid Beheshti）大学的伊朗学研究博士塞内加尔学生也向伊通社（IRNA）记者介绍了她对苏莱曼尼（Soleimani）将军的看法；这位来伊朗留学的博士生强调苏莱曼尼将军不仅只为伊朗人民服务，还为全世界所有寻求自由的穆斯林服务，他是属于全世界的。

德黑兰大学国际关系专业的俄罗斯留学生梅丽娜（Melina）也向伊通社（IRNA）表示道，美国认为，它可以做世界上的一切事情，而所有亚洲国家都有独立的权利，它们必须做出自己的决定。 因为中东是世界的心脏。

德黑兰大学国际关系系的另一名俄罗斯本科生维克托·达尼耶夫（Viktor Daniyev）说，美国违反了所有国际法，伊朗通过发射导弹，对美国恐怖主义的袭击作出的反应是很合逻辑的。