2019年各国在伊朗留学生达4万，文科生居多

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿卜杜哈米德·阿里扎德（Abuhamid Alizade）周日在与伊通社记者采访时表示，毫无疑问·的是伊朗大学和高等教育机构在吸引各国留学生的潜力更多一些，但是目前只有4万名外国留学生在伊朗读书并其中有2.9万明学生属于理工领域的学者。

他指出，这些留学生其中的50%是硕士研究生在读，34%的留学生是本科在读，16%的留学生是博士在读。

伊朗学生事务局外国留学生事务负责人在谈到外国学生的的所学专业时说，波斯语语言和文学专业的外国学生人数最多，计算机工程和波斯语教育专业分别排在波斯语语言和文学专业之后。

最近有报道称，伊朗有31所大学被列入“USNews”世界大学排名，跻身于世界上最好的大学行列。

据伊朗信息科学技术研究所发布的消息：

德黑兰大学、伊斯兰自由大学、谢里夫工业大学、伊斯法罕工业大学、德黑兰卫生服务和医科大学、阿米尔卡比尔工业大学、保白尔努西尔王尼工业大学、师范大学、大不里士大学、设拉子大学、马什哈德医科大学、伊朗科技大学、马什哈德菲尔多西大学、沙赫得卫生服务和医科大学、伊朗卫生服务和医科大学、卡尚大学、伊斯法罕卫生服务和医科大学、撒马瑙大学、雅俗及大学、亚兹德大学、吉兰大学、大不里士卫生服务和医科大学、苏汉德工业大学、莱扎大学、伊斯法罕大学、科尔曼艺术天堂大学、设拉子卫生服务和医科大学、布阿里西拿大学、巴格严呼啦卫生服务和医科大学、乌鲁米尔大学和马赞德兰大学依次是伊朗排名前31名的大学。

“USNews”世界大学排名罗列了近80个国家的1500所大学。

2020年US News世界大学排名涵盖了分布在81个国家/地区的前1，500家院校，而去年是1250所。US News排名不单独考量学校的本科或研究生教育，而是根据13项指标进行排名，这些指标衡量学校的整体学术研究表现以及其全球和地区声誉。

今年USNews世界大学排名主要指标如下：全球研究声誉12.5%，地区性研究声誉 12.5%，发表论文10%，出版书籍2.5%，学术会议2.5%，标准化引用影响10%，总被引用次数7.5%，高频被引文献数量（在引用最多文献的前10%） 12.5%，高频被引文献百分比（在引用最多文献的前10%）10%，国际合作10%，高频被引文献数量（在各自领域被引次数最多的前1%）5%和高频被引文献百分比（在各自领域被引次数最多的前1%）5%。

最近《世界大学学术排名》2019排名结果也显示，有13所伊朗大学被选入世界上最好的1000所大学排名行列。

另外，伊朗伊斯兰共和国科学部国际事务副部长侯赛因·萨拉尔·阿莫利博士（Hossein Salar Amoli）最近表示，“到目前为止，有来自101个国家的56000个外国留学生在伊朗学习。”